Laterizi Akragas, Sodano: "Abbiamo dimostrato quanto sia importante vigilare"

Abbiamo dimostrato quanto sia importante vigilare costantemente sulle questioni ambientali che riguardano la nostra terra. Voglio ringraziare la collettività che ha dato grande eco alle iniziative intraprese, le forze dell’ordine, la Procura, l’ARPA e il Sindaco di Agrigento per il necessario lavoro svolto a tutela del nostro ecosistema e della salute pubblica. Rimane una questione di centrale importanza che non intendo lasciare in sospeso: la Giunta Musumeci deve riattivare immediatamente il laboratorio Arpa di Agrigento, smantellato da parte dell’Assessorato all’Ambiente a partire dal 15 gennaio di quest’anno. Per scelte che non riesco a comprendere è stato cancellato un presidio fondamentale di controllo ambientale, la cui assenza impedisce fondamentali garanzie di sicurezza in tutta la Provincia. La battaglia di civiltà di Piano Gatta deve ispirarci ed essere la prima di un nuovo modello di raggiungimento di conquiste per la nostra isola.