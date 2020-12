Il consigliere comunale di Porto Empedocle Michelangelo Bruno Gallo aderisce all'Udc

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"La mia scelta di aderire all’Udc Italia - dichiara il neo consigliere dell’Udc - è dettata da quei valori moderati e cristiani che da sempre hanno contraddistinto la mia storia politica. In vista delle imminenti elezioni amministrative a Porto Empedocle, nell’esclusivo interesse per la città, ho deciso di aderire con entusiasmo al progetto politico portato avanti territorialmente dall’amico Rino Lattuca - il quale mi ha voluto nominare suo vice coordinatore per il Comune di Porto Empedocle - nonché dal coordinatore politico del Collegio di Agrigento, Francesco Messina, e dal Coordinatore politico dell’Udc Sicilia, On. Decio Terrana. Un progetto chiaro con al centro la rinascita e la ricostruzione di Porto Empedocle che negli ultimi 5 anni è stata martoriata a causa di una fallimentare e distruttiva amministrazione grillina.

La mia scelta è rivolta sono ed all’unico interesse di rinascita della nostra amata città. Una sfida che ci vede protagonisti nel coinvolgere tutti gli elementi validi e capaci ma soprattutto tutti coloro i quali, soprattutto i giovani, amano la propria città. Concludo ringraziando anche gli amici di Fratelli d’Italia che mi hanno accompagnato in questo mio percorso e con i quali manterrò un canale aperto attraverso il dialogo tra le forze di coalizione di centrodestra.” Il neo vice-coordinatore del comune di Porto Empedocle ha sentito ed incontrato nei giorni scorsi il Coordinatore politico dell’Udc collegio di Agrigento, Francesco Messina, ed il Coordinatore politico di Porto Empedocle, Rino Lattuca, che a tal proposito dichiarano: “Siamo entusiasti di accogliere Michelangelo nella nostra squadra.

L’Udc svolge oggi un ruolo determinante per la politica regionale, tanti professionisti, consiglieri ed amministratori continuano ad avvicinarsi al nostro partito. Il nostro è un progetto serio che sta crescendo giornalmente. In Provincia nei prossimi giorni comunicheremo tante altre importanti adesioni così come la nomina di ulteriori componenti del direttivo a seguito di quello già costituito a fine novembre.

La scelta da parte di Michelangelo Bruno Gallo rispecchia la sua storia politica, che ben conosciamo ed abbiamo potuto apprezzare. Siamo davvero felici di poter adesso proseguire assieme un percorso che vede l’Udc candidarsi a governare per i prossimi anni. Auguriamo al Consigliere Bruno Gallo un proficuo lavoro".