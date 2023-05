Menfi, Viviani presenta la sua lista: “Un parco giochi per bambini entro i primi 100 giorni di amministrazione”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Un parco giochi per i bambini nei primi cento giorni di amministrazione: è l’impegno assunto dal candidato sindaco di Menfi Ludovico Viviani durante l’evento di apertura della campagna elettorale. Una piazza gremita con migliaia di persone ha accolto sabato sera Viviani, accompagnato sul palco dalla sua famiglia, seguendo con attenzione il suo discorso di apertura e la presentazione della lista civica “Verso Menfi” che lo supporta.

“Mi piacerebbe questa sera cominciare dal programma elettorale, ma mi corre l’obbligo - perché l’avevo promesso - di riavvolgere il nastro per spiegare alla mia città quello che è successo in questi 5 anni. E lo devo fare con il cuore in mano, così come mi avete conosciuto in questi anni: a testa bassa, senza se e senza ma, solo perché ve lo dovevo. Solo perché ho fiducia nei miei concittadini, e spero di meritarmi la loro per i prossimi 5 anni” ha esordito Viviani, lanciando poi un video emozionale per presentare i sedici candidati al Consiglio Comunale, subito chiamati sul palco assieme ai quattro assessori designati. Si tratta di: Antonella Alesi, Anna Alongi, Gianfranco Bonacasa, Santo Botta, Salvatore Colletto, Francesco Falco, Ezio Ferraro, Giovanni Gagliano, Valentina Mangiaracina, Nino Napoli, Oriella Noto, Pinuccia Occhipinti, Giuseppe Palminteri, Lia Scirica, Antonella Tarantino e Gianni Tunisi. Mentre i futuri componenti dell’eventuale giunta sono: l’ingegnere civile Ignazio Amato, Baldo Messina, ex comandante della Polizia stradale di Sciacca, Pinuccia Occhipinti, coordinatrice dell’ispettorato di una nota compagnia assicurativa, e Antonella Tarantino, educatore professionale per bambini con disturbo dello spettro autistico.

“Il mio primo impegno lo assumo nei confronti di non elettori, i bambini della nostra città – ha detto Viviani – a loro prometto che realizzeremo un parco giochi nei primi cento giorni di mandato amministrativo. Avere uno spazio curato tutto per loro è un’esigenza reale dei più piccoli, ai quali assicuro anche il massimo impegno per garantire servizi essenziali legati alla mensa e al trasporto scolastico, così come il già ribadito ruolo fondamentale che riserveremo ai giovani, col ripristino della Consulta giovanile, e le necessarie attenzioni ad anziani, disabili e fasce deboli”.