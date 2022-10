Il consigliere comunale di Menfi Anna Alongi aderisce a Democrazia Cristiana Nuova

"La candidatura di Carmelo Pace mi ha offerto la possibilità di riscoprire gli autentici valori di una forza moderata posta al centro del quadro politico regionale. Forza politica cristiana a difesa delle libertà imprenditoriali, di tutti i cittadini e in special modo dei più bisognosi, rispettosa delle minoranze pur riconoscendo ed attribuendo valore primario alla famiglia. Questi i valori in cui mi riconosco per formazione, cultura e libera determinazione. La tenacia e la forza di volontà messe in opera da Carmelo Pace ed ancor prima dal commissario regionale Totò Cuffaro nella trascorsa campagna elettorale hanno determinato in me la ferma convinzione di aderire al loro progetto politico". Lo ha detto Anna Alongi, consigliere comunale di Menfi che ha aderito alla Dc.

"Credo nella loro manifestata volontà di mettersi a disposizione delle necessità del nostro territorio, occupando lo spazio politico di cui abbiamo bisogno al fine di creare una interlocuzione diretta con le istituzioni regionali. Con questi sentimenti e propositi - ha concluso - aderisco ufficialmente al progetto politico della Democrazia Cristiana Nuova, al cui servizio rimetto il mio impegno politico".