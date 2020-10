Colpo di scena all'Ars, La Rocca Ruvolo verso Forza Italia?

L'ufficializzazione dovrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il deputato dell'Ars Margherita La Rocca Ruvolo, che è anche sindaco di Montevago, passerà - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - a Forza Italia. E dovrebbe essere, appunto, un autentico colpo di scena perché La Rocca Ruvolo, ex capogruppo dell'Udc, lascerebbe il suo partito modificando anche gli equilibri del centrodestra all'Ars e al governo: l'Udc scenderebbe a 5 deputati a sala d'Ercole con ben 2 assessori. A traghettare in Forza Italia - e tutto viene già visto come una rivincita di Gianfranco Micciché - dovrebbe essere anche, stando sempre al quotidiano di Catania, anche il deputato Marianna Caronia che è anche consigliere comunale a Palermo.

