La protesta degli operatori sanitari, Catanzaro: "Il governo non continui a fare scena muta"

"La manifestazione dei rappresentanti, operatori, medici e pazienti della sanità privata è un ulteriore campanello d’allarme di fronte al quale il governo regionale ha il dovere di dare risposte chiare. Di certo non sarà più tollerabile che l’assessore alla Salute Giovanna Volo continui a fare ‘scena muta’, come nel corso dell’imbarazzante seduta di martedì scorso all’Ars quando non è stata in grado di rispondere alle interrogazioni parlamentari”. Lo ha detto Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, a proposito della manifestazione del mondo della sanità privata che si è tenuta oggi a Palermo.

"Naturalmente – aggiunge Catanzaro – oltre ai problemi della sanità privata ci sono le enormi carenze di quella pubblica, che sembra essere dimenticata dal governo regionale. E c’è anche la vicenda dei precari-Covid rispetto alla quale assistiamo ad un continuo scaricabarile tra il governo regionale e quello nazionale, anche se sono dello stesso colore politico”.

Il deputato aggiunge: "Il diritto alla salute deve essere garantito a tutti i siciliani nel modo migliore, su questo tema così importante il gruppo Pd all’Ars non farà sconti al governo, sostenendo e difendendo le esigenze dei cittadini”.