Via Petrarca al buio da mesi, la denuncia di Mani Libere

Da nove mesi via Petrarca al buio. A denunciarlo alla stampa è il movimento Mani Libere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo più volte letto nelle pagine di consiglieri uscenti o di nuovi candidati nelle liste del sindaco in carica, che 'hanno risolto problemi quali installazione di nuove luci o pulizia di strade varie' - dicono - ultimamente ci viene in mente un intervento in via Della Pace pubblicizzato anche con una nota stampa da un neo candidato che pubblicizzava il successo di un proprio intervento per la pulizia di quella zona (oltretutto privata). Via Petrarca è al buio da nove mesi, eppure i residenti pagano regolarmente le tasse tra le quali è compresa l'illuminazione pubblica".