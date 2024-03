Mandorlo in fiore, è tutto pronto ma arrivano ancora contributi: Schifani promette altri fondi

Oltre ai 60mila euro annunciati qualche settimana fa dall'assessore Costantino Ciulla e provenienti dalle casse dell'Assessorato regionale al Turismo, il Mandorlo in fiore potrà contare su nuove risorse destinate dalla Regione siciliana.

Ad annunciarlo con una nota è oggi il sindaco di Agrigento Franco Micciché, che ringrazia "il presidente Renato Schifani per la sensibilità dimostrata e per l’impegno con il quale è riuscito a trovare i percorsi amministrativi e le modalità per finanziare la manifestazione, conosciuta in tutto il mondo”.

Non è chiaro a quanto ammonterà l'impegno promesso oggi a margine di una riunione tenutasi a Palazzo d'Orléans, nè come questo sarà fatto "fruttare"nel contesto della manifestazione.

“Il presidente Schifani – aggiunge il primo cittadino – ha motivato questo importante stanziamento, riconoscendo il valore e l’importanza della kermesse, che sarà inserita nel circuito delle iniziative per Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Una decisione che garantisce lo svolgimento della Sagra rappresenta un segnale di attenzione verso la città. Ci apprestiamo a vivere un anno intenso e ricco di iniziative culturali: una sfida che vogliamo vincere e che vede la Regione al nostro fianco”.

La regione, va ricordato, in sede di finanziaria aveva ridotto da 10 a 5 milioni di euro (divisi di due anni) i fondi messi a disposizione proprio per Capitale della cultura.