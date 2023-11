Mancato trasferimento dell'Ipia "Fermi", il caso arriva all'Ars: interrogazione di Sud chiama Nord

Trasferire urgentemente "in una sede più sicura e idonea" l'istituto "Fermi" di Agrigento. A chiederlo, in una interrogazione presentata all'Ars, è il gruppo parlamentare di "Sud chiama Nord", con primo firmatario Ismaele La Vardera.

L'attività arriva dopo l'interessamento, nei giorni scorsi, del Codacons, che è tornato a rilanciare la necessità di spostare in altra sede la scuola professionale, collocata in zona Asi ormai diversi anni fa.

Secondo il gruppo, ad aver "destato preoccupazione" fin da subito era soprattutto "la vicinanza a stabilimenti che si occupano di trattamento dei rifiuti. Negli anni, ad arrecare ulteriori danni sono stati gli incendi che hanno colpito alcune aziende di rifiuti nella zona intorno all'istituto. L'aria è stata a lungo irrespirabile e la scuola è stata chiusa per diversi giorni".

Contro l'ubicazione della scuola, evidenziano i parlamentari, si era schierata anche l'Asp: "l'azienda sanitaria provinciale aveva evidenziato come gli studenti non possano frequentare una scuola in una zona industriale; a suo tempo, altresì, questo trasferimento comportò un investimento significativo e oneroso per i contribuenti, poiché i locali industriali, dove la scuola fu trasferita, dovevano essere adeguati alla nuova destinazione d’uso".

Per questo i deputati chiedono 2quali siano i motivi che impediscono l’assegnazione della scuola 'Enrico Fermi' ad altro edificio idoneo alla tutela della salute degli studenti e del personale scolastico e quali interventi urgenti intendano porre in essere al fine di risolvere in tempi rapidi l’annosa problematica".