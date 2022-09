Maltempo, il Codacons accusa Miccichè: "Solidale per la tragedia delle Marche ma non fa pulire le caditoie"

"Sindaco Miccichè, va bene il post di solidarietà, al quale ci associamo (chi non lo farebbe?), alle città delle Marche colpite dal nubifragio ma lei, in quanto sindaco e capo della protezione civile comunale, cosa ha fatto, in questi 2 anni, per evitare che ciò possa succedere anche ad Agrigento?".

La denuncia è del responsabile regionale dipartimento Trasparenza enti locali, Giuseppe Di Rosa, che aggiunge: "Sindaco, ha mai dato l’indirizzo agli uffici di provvedere e procedere alla pulizia delle caditorie e di tutti i deflussi di acque meteoriche?".

Secondo il Codacons, inoltre, diverse caditoie cittadine sarebbero state chiuse con il cemento proprio dagli operai del Comune.