E' ormai scontro aperto nella maggioranza, Micciché: "Forza Italia ritratti o vada via"

Ha richiesto alcune ore di gestazione la replica del sindaco Franco Micciché alla dura lettera firmata ieri dai consiglieri di maggioranza (?) di Forza Italia. Se il primo cittadino, subito dopo l'arrivo della nota alle redazioni giornalistiche aveva ritenuto di non rispondere nel merito, la nota è arrivata nella tarda serata.

Il primo cittadino ammette di aver "letto un paio di volte il comunicato stampa dei consiglieri comunali di Forza Italia a firma Civiltà, Gramaglia e Cantone" e che "un attacco politico e personale così pesante e assurdo da parte di un alleato" non se lo sarebbe mai aspettato. Questo però al netto dei numerosi segnali di insofferenza manifestati fin qui dal partito di Berlusconi e dai singoli componenti del gruppo, alcuni dei quali tra l'altro perennemente presenti - pare - nella stanza del sindaco.

Miccichè, innanzitutto, si scaglia contro il presidente Civiltà, "che invece di stare sopra le parti per come il ruolo gli impone, entra a gamba tesa. Civiltà ha diverse consiliature alle spalle, dovrebbe sapere come ci si comporta politicamente con chi ha contribuito in maniera decisiva ad eleggerlo, anche e soprattutto con il parere contrario dei consiglieri comunali del suo stesso partito". Il sindaco definisce più volte "pesante e assurdo" il comunicato dei Forzisti, evidenziando che ha sempre preso le decisioni "con l’avallo degli assessori, come ben sa l’assessore forzista Scinta. Invito Forza Italia a rivedere il pesante e assurdo comunicato o a prendere decisioni conseguenziali".

"Forza Italia - intima quindi - dica da che parte sta. Non accetto dagli alleati critiche gratuite, sterili e prive di fondamento e non intendo assolutamente rimanere prigioniero di logiche che non mi appartengono. Sono stato eletto con il voto di 13.156 agrigentini e darò, come ho sempre fatto sino ad oggi, conto e ragione non solo a loro ma a tutta la cittadinanza". Insomma, una sorta di "aut aut" alla sua stessa maggioranza che appare oggi nervosa forse per vicende che poco hanno a che vedere la situazione agrigentina e potrebbero invece dipendere da equilibri dentro il partito. Certo è che finora il partito "azzurro" non ha mai rinunciato a manifestare una propria "autonomia" rispetto allo stesso sindaco.

“La luna di miele è praticamente finita - sentenzia invece il consigliere comunale di Onda Pasquale Spataro -. Dai corteggiamenti reciproci e dallo scambio di affettuosi elogi si è passati alle accuse in piena regola che palesano una profonda crisi politica all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco. Civiltà, Gramaglia e Cantone – osserva Spataro – hanno messo sul banco degli imputati, senza tanti giri di parole, Miccichè, reo, a loro dire, di avere sostituito la maggioranza con un cerchio magico nell’amministrazione della città. Affermazioni pesanti che se risultassero fondate sarebbero gravissime e ovviamente destabilizzanti per un’istituzione democratica. Dal canto suo, il sindaco respinge le accuse e si fa schermo dell’assessore azzurro Scinta. E poi, in modo netto, richiama Forza Italia ad assumere decisioni conseguenziali. Lo scenario venutosi a delineare – prosegue Spataro - traccia un futuro davvero buio per la nostra comunità". Spataro, quindi, attende consequenzialmente le dimissioni di Scinta e Civiltà dai ruoli ricoperti rispettivamente in giunta e alla Presidenza del Consiglio comunale.

In difesa del primo cittadino intervengono invece i consiglieri di "Facciamo Squadra" Davide Cacciatore e Valentina Cirino. "Siamo sicuri - dicono - che gli 'amici' di Forza Italia faranno non uno ma ben due passi indietro. Risulta priva di fondamento la nota con la quale si sottolinea un esclusione del gruppo dall'attività politico-amministrativa dell'ente, anzi non essendo nuovi ad esternare un malessere incondizionato e fuori da ogni logica all'interno del territorio comunale, hanno suscitato più volte sgomento nel resto della coalizione. Come può - continuano - Forza Italia non sentirsi chiamata in causa, coinvolta e parte integrante di questa amministrazione? Invece di palesare questo tipo di allergia alla lealtà politica, il gruppo, se in contrapposizione con gli obiettivi di questa amministrazione, sia coerente ed abbandoni incarichi e maggioranza. Le dimissioni - concludono - non si minacciano, si presentano".