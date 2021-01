"Oro bianco": sindaco e presidente del consiglio comunale ringraziano i carabinieri

Il day after il blitz antimafia "Oro bianco", con 35 indagati e 12 arrestati che ha smantellato il "Paracco" dei Pace, la politica palmese ringrazia l'operato delle forze dell'ordine.

A prendere posizione pubblicamente con una breve nota sono stati infatti il sindaco Stefano Castellino ed il presidente del Consiglio comunale Domenico Scicolone i quali "nell'esprimere la loro gratitudine nei confronti dei carabinieri, di tutte le forze dell'ordine ed alla magistratura" per il lavoro svolto, "condannano ogni atto che si concretizzi fuori dall'alveo della legalità e del vivere civile" ma soprattutto "rimangono in attesa delle comunicazioni della Prefettura in merito al consigliere comunale coinvolto per porre in atto quanto necessario e doveroso, auspicando che lo stesso possa dimostrare la sua estraneità ai fatti gravosi contestati". Il riferimento è al consigliere comunale Udc Salvatore Montalto, che è stato arrestato nel contesto dell'operazione.

"Palma di Montechiaro - continuano - continuerà quel cammino di rinascita e rigenerazione portato avanti in questi anni, senza arretrare di un millimetro, la strada intrapresa è quella giusta non esiste sviluppo senza legalità".

Niente altro al momento da parte del sindaco Castellino, che pure è citato nell'ordinanza "Oro bianco" come parte lesa. "Siamo a mare - dice nelle intercettazioni uno sconsolato Domenico Manganello a Gioacchino Pace -. Castellino possibilmente diventa già sindaco. Forse non arriviamo primi neanche nella lista nostra, vergogna!".