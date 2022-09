Tour elettorale di Conte in città, il benvenuto ironico di Michele Sodano: "Chiedi scusa a chi è stato espulso dal M5s"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Do il mio personale benvenuto a Giuseppe Conte nella mia città di Agrigento, dove sarà in visita oggi come tappa del suo tour elettorale. Caro Giuseppe, prima di ogni comizio del caso, ritengo questa possa essere un’ottima e onorabile occasione per:

1 - Chiedere scusa a chi è stato espulso dal Movimento 5 Stelle per essersi rifiutato, fin dal primissimo momento, di prendere parte a quel Governo Draghi che adesso tu stesso quasi rinneghi e da cui prendi le distanze nonostante, è bene fare memoria, il Movimento abbia votato ogni suo singolo provvedimento: dalle nuove trivellazioni alla riapertura delle centrali a carbone, dalla mafiosissima riforma della giustizia all’aumento delle spese in armamenti e l’invio delle armi in Ucraina, dal Green Pass che escludeva perfino i tamponi come mezzo valido di contenimento della pandemia all’obbligo vaccinale per i lavoratori, fino al decreto concorrenza, quello che apre le porte alla completa liberalizzazione del mercato dei servizi essenziali per i cittadini, in pieno gusto neoliberista. Sono tutte riforme passate in questi due anni grazie ai voti grillini, danni incalcolabili per la popolazione e la nostra sovranità che nessuna maggioranza avrà mai più la forza, e la volontà, di risolvere. Noi avevamo anticipato tutto, la fiducia in bianco era sbagliata e per questo siamo stati messi fuori.

2 - Ringraziare in particolare chi, come me, mentre gli stessi vertici del Movimento ti accoltellavano, affermò pubblicamente, durante la dichiarazione di voto in diretta televisiva della prima fiducia a Draghi, la stima nei tuoi confronti, ricordando ai colleghi come fosse stato ingiusto, inaccettabile e paragonabile al colpo di Stato, licenziare, per un discutibile processo di azioni avviata da Renzi, il Presidente Conte e sostituirlo in maniera coatta con un commissario garante delle elitè, un banchiere che, come si è dimostrato, tutto avrebbe fatto tranne rappresentare le istanze dei cittadini italiani. Giuseppe, non ti sei mai degnato di fare a nessuno di noi, cioè a coloro che ti hanno difeso, una sola chiamata, un messaggio di empatia, di condividere un semplice grazie; al contrario hai accettato, senza proferire una sola parola, l’espulsione mia e di rari esempi di onorevoli come Alessio Villarosa, Viceministro dell’Economia che ha lottato senza tregua per risarcire i truffati delle banche, Nicola Morra, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Rosa Menga, Raphael Raduzzi, Barbara Lezzi, Cristian Romaniello, solo per fare qualche nome. Poi, addirittura, tu sei andato a braccetto con i tuoi carnefici, d’amore e d’accordo fino a quando non è arrivata la campagna elettorale e solo allora, a quel punto si sa, è importante marcare le differenze anche se inesistenti, crearle con gli espedienti, ricercando nei sondaggi quello che il tuo elettorato vuole sentirsi dire. Certo, finchè non ci sarà l’esito delle elezioni, poi passerà del tempo, si costituirà un’altra alleanza in stile Draghi, e poi ancora si rinnegherà tutto, perchè la gente dimentica tutto. Io no.

Caro Giuseppe, tutti i Deputati che ti ho citato prima, me compreso, ringraziali pubblicamente oggi: non si ricandideranno e non perchè non ne hanno avuto l’occasione. Il nostro ingresso in politica era infatti indissolubilmente legato al percorso un Movimento che fu virtuoso e che adesso è condanna, è un meccanismo di dissenso controllato dello stesso establishment, è uno strumento per tenere buoni buoni quei cittadini onesti del Paese che, secondo la logica del meno peggio, ti daranno la propria fiducia per non darla a Giorgia Meloni, a Salvini, Berlusconi o a Letta. Li capisco anche, ma conosco troppo bene la realtà dei fatti politici per essere uno di loro. Buona campagna elettorale.