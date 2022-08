Lampedusa, Lorefice (M5s): "Da Lega e altri partiti solo chiacchiere"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“A chiacchiere, soprattutto in campagna elettorale, sono tutti campioni, da Lega a PD. Veri campioni d'aria fritta. Parlano da Lampedusa facendo critiche vuote e promesse per il futuro, ma quali sono gli atti concreti fatti da Salvini & C. negli ultimi anni? Voglio ricordare, infatti, che con due emendamenti del Movimento 5 Stelle, a mia prima firma, il primo nel 2021 col decreto Agosto, sono stati assegnati ben 375 mila euro e con l'ultima legge di bilancio altri 450 mila euro a Lampedusa, somme a parziale ristoro dei disagi subìti dagli imponenti flussi migratori che transitano nella nostra meravigliosa isola”. Lo dice in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice.

“Queste sono le azioni di cui Lampedusa e la Sicilia hanno bisogno, aiuti concreti ai comuni impegnati a fronteggiare il problema degli sbarchi nella nostra Isola; misure economiche pensate per far fronte ai gravi disagi subiti da queste comunità e dalla cittadinanza e alle gravi e negative ricadute sul settore economico e turistico” conclude Lorefice.