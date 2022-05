Elezioni regionali "Prima l'Italia" si struttura in provincia: Antonino Lauricella tra i candidati

Si incominciano a delineare, nel collegio della provincia di Agrigento, le candidature alle Regionali 2022 della lista "Prima l’Italia", connessa al partito di Matteo Salvini.

Ad annunciare l'ingresso e la candidatura, per il collegio di Agrigento, di Antonino Lauricella, assessore e consigliere comunale, sono il commissario regionale di “Prima l’Italia” Nino Minardo e il commissario provinciale di Agrigento Annalisa Tardino.

"Lauricella – dicono Minardo e Tardino - abbraccia il progetto inclusivo e moderato di 'Prima l’Italia' spendendosi in prima persona per le regionali. Il suo ingresso nella nostra squadra ci rende orgogliosi, poiché gli riconosciamo grandi doti umane, politiche ed amministrative, che saranno un’importante risorsa per il nostro partito e soprattutto per il nostro territorio”.