Elezioni politiche, spunta il caso Lillo Pisano: il "big" delle preferenze senza un partito (per ora)

Eletto, sì, e con una quantità enorme di voti raccolti - anche - grazie alla spinta nazionale e regionale di Fratelli d'Italia, ma oggi ospite "indesiderato" del partito di cui è stato esponente provinciale fino a pochi giorni fa.

E' il curioso destino di Calogero "Lillo" Pisano, da ieri ufficialmente deputato della Repubblica di questo Paese in quota Fdi finito nell'occhio del ciclone nelle scorse settimane per alcuni post risalenti agli anni passati e adesso rilanciati dalla stampa nei quali non nascondeva simpatie per la destra fascista, arrivando persino a citare un non meglio precisato "Statista tedesco" da molti interpretato come Adolf Hitler.

Una vicenda che non gli è costata la candidatura, ma che lo ha costretto a lasciare ogni ruolo in Fratelli d'Italia per quanto avesse poi maldestramente rassicurato i suoi con un audio diffuso su WhatsApp nel quale diceva che "Questa, tra virgolette, sospensione è dovuta solo al fatto di questo post e quindi abbiamo dovuto prendere le distanze e anche io mi sono dovuto sospendere solo per questi due-tre giorni, fino a quando non arriviamo alle elezioni. Quindi state tranquilli che resta in carica e siamo sempre più forti di prima". Solo poche ore prima, lo stesso Pisano aveva chiesto scusa a tutti per affermazioni che, sostenne, non gli appartenevano e delle quali si vergognava.

Adesso che sul suo nome, o su quelli delle liste collegate, in poco meno di 54mila hanno messo una "X" si apre il tema della collocazione politica effettiva dell'ex consigliere comunale.

In tal senso, in questi giorni, chiarissimo e soprattutto netto è stato il commissario regionale del partito, Giampiero Cannella, il quale ha dichiarato ad Adnkronos che "Pisano non è gradito. Per ora non è un nostro deputato né può iscriversi al gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera".

In quel "per ora", evidenziano i maligni, sta dentro tutto l'imbarazzo del partito per questa vicenda, nata proprio a ridosso del voto e che adesso finirà dinnanzi ai probiviri di Fratelli d'Italia. Saranno loro a stabilire il destino di Pisano, deputato neoeletto senza (per ora) un partito.