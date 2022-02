Libero consorzio, si insedia Sanzo: sarà l'ultimo commissario prima del voto

Si è insediato oggi Raffaele Sanzo, nuovo commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, nominato dalla Regione per gestire l’ente, nelle more dell'insediamento degli organi e comunque entro il 31 maggio. Sanzo è stato incaricato il 2 febbraio dal presidente della Regione Nello Musumeci su proposta dell’assessore regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica Marco Zambuto. Succede all'ex generale della guardia di finanza Vincenzo Raffo.

Sanzo, dirigente del ministero dell'Istruzione in pensione, laureato in lingue straniere, si è specializzato nella didattica delle lingue, è stato ispettore tecnico per le lingue straniere ed infine direttore generale prima al ministero e poi all'ufficio scolastico regionale del Lazio.

Nel 2006 è stato nominato capo della segreteria del ministro della Pubblica istruzione Giuseppe Fioroni. Infine è stato consigliere comunale di Agrigento.

Sanzo, nella sua prima giornata di lavoro ha incontrato il segretario generale Pietro Amorosia, il capo di gabinetto Antonietta Testone e i dipendenti dell’ente.