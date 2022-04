Legge di bilancio all'Ars, Pullara: "Inammissibile aumento di spesa per manutenzione dei giardini"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si sta discutendo ora la legge di bilancio all’assemblea regionale siciliana.

Inammissibile un aumento di spesa per la manutenzione dei giardini con annesse fontane che sono presenti di fronte al Palazzo D’Orleans e su altre voci di bilancio a scapito di una notevole riduzione sui capitoli di spesa per i servizi aggiuntivi a favore dei disabili e parliamo di assistenza alla comunicazione, del servizio igienico personale ed ancor peggio dell’assegno di cura per i disabili gravi e gravissimi.

E’ il commento dell’onorevole di “Prima l’Italia” e Presidente della commissione speciale di indagine e monitoraggio delle leggi Carmelo Pullara.

Tutto questo a fronte di un blocco della spesa pari a un miliardo circa.

Oggi ritengo – spiega Pullara - che sia inconcepibile ed assurdo che a farne le spese siano sempre i più deboli ossia i bambini disabili che hanno il sacrosanto diritto di poter frequentare la scuola come tutti gli altri bambini e i disabili gravi e gravissimi che hanno il diritto ad una vita dignitosa.

Queste decurtazioni dimostrano che il governo non è stato in grado di saper gestire i tagli salvaguardando le necessità primarie.

Queste non solo le risposte che vogliono i Siciliani.

Proporrò – conclude Pullara -nella imminente finanziaria un emendamento per aumentare le somme riservate a questi servizi per ripristinare gli importi già previsti nello scorso anno e per i quali avevamo fatto innumerevoli battaglie.