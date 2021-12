Amministrative a Campobello di Licata, Lega Sicilia riparte dalla conferma di Salvatore Scibetta

Sarà ancora Salvatore Scibetta a guidare la Lega Sicilia a Campobello di Licata, in vista delle amministrative in programma la prossima primavera.

Nei giorni scorsi il commissario provinciale della Lega, Gabriele Scariolo, ha convocato un incontro con i componenti del partito tra cui il deputato regionale Carmelo Pullara.

Confermato Salvatore Scibetta alla guida del partito a Campobello di Licata. ”A lui - ha detto Scariolo - vanno i miei migliori auguri per un buon lavoro, con la certezza che saprà tenere alto il buon nome della Lega Sicilia nel Comune di Campobello di Licata e riuscirà, di concerto con tutti gli altri componenti, ad aggregare tanti altri simpatizzanti aventi le nostre stesse idee di sana politica e buongoverno”.

Nel corso dell’incontro è chiaramente emersa una rinnovata compattezza del gruppo, composto da donne e uomini che intendono contribuire alla tutela e alla crescita del territorio agrigentino “attraverso un'azione politica fondata sulla concretezza e l'ascolto delle istanze provenienti dai cittadini”.

In prospettiva delle elezioni la Lega cittadina sta promuovendo una serie di incontri con i partiti ed i movimenti che gravitano nell'ambito del centrodestra.

“Nei vari incontri - ha detto Scariolo - la Lega chiederà a tutte le forze politiche di centrodestra di prendere le distanze da eventuali alleanze con partiti del centro sinistra. È fondamentale riunire le forze di centro destra ed essere compatti con una proposta di governo valida e condivisa per ognuno dei dieci Comuni interessati dal voto in provincia di Agrigento, sarebbe impensabile e poco credibile trovarsi alleati a Campobello e rivali nel Comune accanto, bisogna fare una scelta chiara, coerente e senza alcun tentennamento ed anche in previsione di quelle che saranno le prossime elezioni Regionali e Nazionali".

Presenti anche Salvatore Bella, Giuseppe Lombardi, Salvatore Scibetta, Calogero Alaimo, Giuseppe Alaimo, Mirko Grova e Giovanna Termini.

"Non ha potuto partecipare - ha aggiunto Scariolo - l'eurodeputata Annalisa Tardino, a Bruxelles per impegni istituzionali, ma lei non fa mai mancare il proprio supporto e la vicinanza alle esigenze del territorio. Sarà parte attiva durante le prossime tornate elettorali".