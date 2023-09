Dal prato di Pontida arriva la proposta di un attivista: "Cediamo Lampedusa all'Africa"

"Blocco navale subito, cedere Lampedusa all’Africa". E' questa la "proposta" di un militante leghista esibita con una maglietta-manifesto nei giorni scorsi duante il raduno di Pontida. "Visto che tutti chiacchierano, una cosa facile da fare, non difficile, è questa - dice l'uomo, che è un imprenditore brianzolo alle telecamere -: la regaliamo, non ho fissato un prezzo. Ai 5.871 abitanti dell’isola diamo una villetta ciascuno e ci costano meno di quello che ci stanno costando gli immigrati. Per 6mila persone non è che dobbiamo rovinare una nazione, anzi un continente".

Una posizione molto netta quella dell'attivista, che nell'intervista rilasciata a numerose testate parla chiaramente di "invasione", ma che ha suscitato reazioni anche dentro l'ex Carroccio a partire dall'ex senatrice Angela Maraventano che chiede a Salvini di "Chiedere scusa a Lampedusa. Questa non è la Lega che ho conosciuto, quando c’era Bossi. Salvini si dovrebbe vergognare per queste parole che offendono tutta la nostra comunità costretta a vivere giorni terribili". Stessa posizione quella assunta dall'attuale vicesindaco Attilio Lucia: "Lampedusa merita rispetto perché ancora oggi si sostituisce all’Europa. Intervenga subito il ministro Salvini. E lo faccia in difesa dell’isola e di questa popolazione che da 30 anni continua, con il suo grande cuore, a dare".

Più prevedibili gli attacchi di altre forze politiche, a partire dalla Democrazia Cristiana:

"All'incauto leghista, che apparentemente non ha familiarità con Lampedusa e con l'Africa, e che propone di cedere Lampedusa, desidero

enfatizzare che la Sicilia rappresenta il “nord" dell'Africa, e l'isola è una gemma di valore inestimabile, alla quale i siciliani non rinuncerebbero mai", dichiara il dirigente nazionale dipartimento migrazione DC, Alì Listì Maman.



"È un luogo da conservare e rispettare, non da consegnare a qualcuno. Invece, potremmo seriamente considerare l'idea di assegnare a Lampedusa il premio Nobel per la Pace e per i Diritti Umani, in riconoscimento del suo straordinario impegno come è stato da più parti proposto. Le navi da guerra che si oppongono ai disperati, che rischiano la vita su fragili imbarcazioni, non comprendono i problemi che ci sono in Africa e la sofferenza umana".

Conte domani a Lampedusa per incontrare cittadini e commercianti

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, sarà domani in visita a Lampedusa. Prima visiterà il Poliambulatorio dell'isola per un incontro con responsabili della struttura e il personale. Nel pomeriggio incontrerà commercianti, imprenditori e i cittadini.