Minardo (Lega): "Stop agli sbarchi a Lampedusa"

BASTA SBARCHI IN SICILIA!

È intollerabile quanto sta accadendo in questi giorni a Lampedusa. Mentre 60 milioni di italiani sono costretti in casa e l’isola è in zona rossa, continuano gli sbarchi senza sosta e nonostante il covid. Massima solidarietà ai cittadini di Lampedusa e agli esponenti delle forze dell’ordine impegnati a contenere una situazione fuori controllo.

La Lega Sicilia chiede con forza al governo nazionale che gli arrivi incontrollati di stanotte e di questi giorni siano gli ultimi. Il ministro Lamorgese chieda consigli a Matteo Salvini, l’unico finora ad avere dimostrato come si fa a contenere l’invasione, e agisca di conseguenza.