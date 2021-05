Continuano le adesioni alla Lega, Minardo: "Nuove risorse dall'Agrigentino"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La crescita della Lega Sicilia in provincia di Agrigento continua e in maniera esponenziale. Oggi nel corso di un incontro molto proficuo per i temi politici che abbiamo affrontato ho raccolto l'adesione di decine di uomini e donne impegnati da anni nel territorio e che hanno avuto ed hanno tuttora ruoli rilevanti a livello amministrativo e consiliare. Dal comune capoluogo a Cammarata, da Bivona a Caltabellotta, da Favara a Naro, da oggi possiamo contare su nuove risorse e competenze per portare avanti le esigenze di tutti gli agrigentini. Oltre quaranta nuove adesioni alla Lega Sicilia tra cui diversi consiglieri comunali e assessori in carica provenienti da 20 comuni della provincia di Agrigento!