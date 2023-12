Lega, Burgio nuovo responsabile degli enti locali

E’ Lillo Burgio il nuovo responsabile degli enti locali della provincia di Agrigento per la Lega Salvini Premier.

Imprenditore nel settore tessile, prima, e della comunicazione mass-mediale, dopo, oggi opera nel settore dell’esportazione di prodotti agro-alimentari siciliani.

Nel dicembre 2005 è stato nominato cavaliere al merito della Repubblica per essersi distinto nel campo sociale, in quello imprenditoriale e in quello della comunicazione.

Commissario della Lega Salvini Premier a Naro e componente del direttivo nel dipartimento dei Siciliani in Europa per lo stesso partito, Lillo Burgio è stato vice sindaco nel Comune di Naro e, recentemente, assessore dello stesso Comune.

Il provvedimento di nomina è stato firmato dal dirigente regionale Enti Locali, Matteo Francilia, e del commissario regionale del partito Annalisa Tardino.

"Mi impegnerò come e più di prima per sviluppare, nel nostro territorio, politiche di miglioramento della qualità della vita, in coerenza con i capisaldi programmatici della Lega Salvini Premier" - dichiara Lillo Burgio.

Così Annalisa Tardino: "Il partito della Lega Salvini Premier continua a trovare terreno fertile in Sicilia e, in particolare, nella provincia di Agrigento, dove si registrano tante nuove adesioni e si sta formando una classe dirigente davvero impegnata e fattiva che potrà concorrere a giusto titolo nella crescita territoriale. In tali prospettive - aggiunge -, la nomina di Lillo Burgio quale responsabile provinciale degli enti locali nella provincia di Agrigento costituisce un importante tassello delle strategie politiche portate avanti con serietà d’intenti e visione sistematica d’insieme".