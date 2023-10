Accordo Lega-Autonomisti, Cirino: "Necessario per obiettivi unitari"

"Molto bene il patto federativo stipulato tra Lega e Movimento per l'Autonomia. Un accordo che racchiude contenuti centrali per il nostro territorio".

Così il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Valentina Cirino commenta la notizia del nuovo accordo stripulato appunto tra leghisti e autonomisti a livello nazionale in vista anche delle Europee.

"E' necessario correre insieme per un obiettivo unico - continua -. Da capogruppo in Consiglio comunale ad Agrigento, e insieme agli altri gruppi consiliari Lega della Provincia di Agrigento uniti attorno alla figura della commissaria regionale Annalisa Tardino, auspichiamo una crescita sinergica e costruttiva per un obiettivo unico e centrale: un intervento sulle infrastrutture stradali, viarie e ferroviarie, portuali ed aeroportuali, indispensabili per la nostra Isola. Siamo certi dell'attenzione che il MIT riserva e continuerà a riservare alla nostra Provincia".