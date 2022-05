Lavori di riqualificazione a Villaseta, Di Rosa: "Vullo mente sapendo di mentire"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’assessore Vullo del comune di Agrigento, mente, sapendo di mentire, cerca di far dimenticare agli Agrigentini il caso Suv parlando di finanziamenti ottenuti non certo grazie alla sua amministrazione, sa bene che il merito per il finanziamento del progetto “concordia” che interessa il quartiere a lui tanto caro, è da attribuire alla passata amministrazione, quel progetto di riqualificazione per il quale oggi lui rivendica meriti, per il quale lui grida “si deve aprire un varco con il tessuto sociale di Villaseta.”, Assessore Vullo, non pensa che i fondi DISTRATTI ed utilizzati per comprare Suv e Computer avrebbero “aperto il varco con il tessuto sociale di Villaseta?”

Assessore Vullo, Non pensa che quei fondi, spesi per acquistare dei mezzi inutilizzati ed inutilizzabili, fortemente voluti da lei, fondi indirizzati alle famiglie, anche di Villaseta, avrebbero permesso a molti di acquistare, qualcosa che serviva ai propri figli o effettuare delle lezioni integrative a quei bambini che ne avrebbe accresciuta la preparazione culturale? Le dava fastidio questa ultima ipotesi?

Assessore Vullo, ma lei non pensa di dover chiedere scusa alla città per l’arroganza con la quale ha apostrofato chi aveva denunciato il caso Suv prima con la nota stampa e poi durante la conferenza stampa con la quale si è preso gioco di tutta la città?

Alleghiamo a questa nostra riflessione, ilm contenuto della sua nota stampa, per quanto alla conferenza, pensiamo che oramai la gente ha visto e rivisto ciò che avevate detto è si sia fatta una idea ben chiara.

Assessore Vullo, legga bene cosa aveva scritto, ricorda queste parole? “I parolai e i falsi profeti torneranno nel cono d’ombra, questi soggetti operano solo per livore, rabbia e frustrazione, perpetuati nel tempo che li hanno visti sempre recitare la parte dei politici non eletti e lontani dall’idem sentire popolare. Gli agrigentini guardano ad altri modelli politici che sicuramente non sono quelli che pubblicizzano loro.”

Lei fa parte dei modelli politici che la gente guarda ? Si dimetta se ha dignità!!!

A rileggerle, davvero non pensa, di dover chiedere scusa a tutta la città e rassegnare le dimissioni da ogni carica politica per manifesta incapacità della gestione della cosa pubblica?



Il Vice Presidente Provinciale CODACONS

Giuseppe DI ROSA