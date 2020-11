Telenovela ponte Morandi, Falcone assicura: "Riaperto entro ottobre"

Si è chiuso nella sede centrale degli uffici del Genio civile il tour agrigentino dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, che ha fatto tappa anche a Cammarata, Lucca Sicula, Burgio e Ribera. Ad accogliere l’esponente del governo, Musumeci, è stato l’ingegnere capo del Genio civile, l’architetto Rino La Mendola. Presente all’incontro anche il sindaco della città dei Templi, Franco Miccichè. Durante la sua visita istituzionale, l’assessore Falcone ha trattato diversi argomenti che interessano lavori in itinere e programmazioni di opere strategiche per la mobilità provinciale.

Strada "Mare-Monti", passo in avanti: convenzione fra ex Provincia e Regione

Dalla progettazione della strada “Mare e Monti” che collega la zona dei monti Sicani alla fascia costiera, ai viadotti Akragas ed ancora dello stato dei lavori sulle statali 640 e 189, su quest’ultima arteria l’assessore Falcone ha ribadito:” O la Cmc lavora o va a casa”. Sulla riapertura del viadotto Akragas di Agrigento, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Falcone ha precisato: ”Riteniamo di poterlo aprire entri i primi dieci mesi del 2021”.

Da Agrigento, infine, l’esponente del governo regionale, si è assunto l’impegno di consegnare, i 60 alloggi popolari di via Fani a Ribera, entro il mese di marzo 2021.

Ricostruzione degli alloggi popolari di via Fani, Renda: "Ritardi davvero scandalosi"

Per gli uffici del Genio civile di Agrigento, la presenza dell’assessore Falcone è stata occasione anche per presentare un bilancio provvisorio delle attività svolte quest’anno. Per l’ingegnere capo, l’architetto Rino La Mendola, fiore all’occhiello delle attività svolte, sono stati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale che hanno interessato la città di Agrigento in occasione del Giro d’Italia.

Giro d'Italia, ecco tutte le strade pavimentate in tempo record

“Abbiamo mostrato il meglio dell’ufficio – dice l’architetto La Mendola dai microfoni di AgrigentoNotizie – perché in meno di tre settimane siamo riusciti a redigere il progetto, farlo approvare, bandire la gara ed eseguire i lavori”.