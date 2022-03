Lavori alla statale Cianciana-Ribera e al porto di Sciacca, incontro all’ex Provincia tra Sanzo e Marinello

?Il commissario straordinario del Libero consorzio comunale Raffaele Sanzo ha incontrato, negli uffici della presidenza, il senatore Gaspare Marinello.

?Sono stati discussi numerosi temi tra cui la situazione delle infrastrutture in provincia di Agrigento ed in particolare la condizione della strada provinciale 32 Ribera - Cianciana. Il Commissario Sanzo ha riferito a Marinello tutti gli elementi utili per descrivere lo stato di attuazione dei lavori in corso sulla strada provinciale che collega la zona montana con Ribera e la strada statale 118. Inoltre è stata discussa la situazione del Porto di Sciacca e della necessità del raddoppio delle corsie della strada statale 115 Gela - Castelvetrano.



?L’occasione dell’incontro è stata utile anche per aprire una interlocuzione sulle prospettive di una proficua collaborazione tra il senatore Marinello e gli uffici del Libero consorzio per realizzare iniziative in favore dei comuni della provincia.