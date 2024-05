Comprensorio irriguo Siritino-Fasinella, stanziati oltre 37 milioni: la soddisfazione della Dc

Sono in arrivo quasi 38 milioni di euro per l'attrezzatura del comprensorio irriguo Siritino - Fasinella in territorio di Naro. A comunicarlo è il gruppo della Dc della "Fulgentissima", che ringrazia il capogruppo Ars Carmelo Pace "per l impegno messo nell’approvazione del finanziamento" di questa opera e della rifunzionalizzazione idraulica di un tratto del torrente Rocca di Mendola per un importo di 288mila euro.

"Questi finanziamenti, richiesti e fortemente voluti dall’amministrazione vigente - dichiarano -, sono una boccata d'ossigeno per il nostro territorio e per il circondario. L’acqua fonte di vita un enorme aiuto agli agricoltori e a tutto il nostro territorio. Solo con la sinergia e il lavoro costante con il governo regionale si possono ottenere grandi risultati".