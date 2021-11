Polemica sui lavori di piazza Rosselli, Micciché replica a Firetto: "Da noi fatti concreti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Opere di completamento a servizio della Stazione Autobus di Piazza Fratelli Rosselli”, dalle parole dell'amministrazione Firetto, ai fatti dell'amministrazione Miccichè

Ecco come stanno le cose.

Premesso che con delibera di giunta 115 del 17 ottobre 2020 la giunta Firetto ha approvato ai fini della partecipazione ad un avviso pubblico il Progetto di fattibilità tecnico – economica . Ripeto il Progetto di fattibilità tecnico – economica denominato “Opere di completamento a servizio della Stazione Autobus di Piazza F.lli Rosselli ”, per un importo complessivo di €700.000,00.

Come sa bene il consigliere Firetto, per poter far diventare progetto esecutivo e cantierabile, la proposta della sua giunta, occorrono diversi passaggi.

L'amministrazione Miccichè, li ha soddisfatti tutti, eccoli:

-31 marzo 2021 Determina Dirigenziale n. 838 a contrarre per Affidamento delle indagini geologiche importo 20.822,55 €

-31 marzo 2021 Determina Dirigenziale n. 839 a contrarre Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura riguardanti la redazione della relazione geologica 2.395,29 €

-31 marzo 2021 Determina Dirigenziale n. 840 a contrarre e impegno di spesa per affidamento dei servizi di ingegneria e architettura Importo 87.445,59 €

-15 giugno 2021 Determina Dirigenziale n. 1489 Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura riguardanti la redazione della relazione geologica - importo 2.395,29 €

-15 giugno 2021 Determina Dirigenziale n. 1490 Affidamento delle indagini geologiche, importo € 20.822,55

-17 giugno 2021Determina Dirigenziale n. 1508 Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura riguardanti la progettazione definitiva, esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Importo 87.445,59 €

Principalmente si sottolinea il fatto che l'amministrazione Firetto, non ha pagato al demanio i canoni che ha provveduto a pagare questa amministrazione:

-5 agosto 2021 Determina Dirigenziale n. 1817 pagamento della concessione in uso per area sita in piazzale Rosselli - Agrigento Periodo dal 01 Gen. 2018 al 31 Dicembre 2019 per l’importo pari ad € 8.566,54.

-30 settembre 2021 Conferenza dei servizi indetta dal RUP del Comune di Agrigento a cui sono seguiti i seguenti pareri:

-07 ottobre 2021 Parere di Fattibilità dell’Ufficio Regionale del Genio Civile di Agrigento nota prot. N. 153818

-11 ottobre 2021 (N.O. Vincolo Idrogeologico) del dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste nota prot. N. 102690

-29 ottobre 2021 (Autorizzazione ex art. 21 d.lgs 42/2004) della Soprintendenza BB.CC.AA. nota prot. N.13134/2

-05 novembre 2021 (Parere sulla Viabilità) del Comando di Polizia Locale nota prot. n. 71516

-09 novembre 2021 (Parere Urbanistico) del Dirigente del Settore V di questo Comune Nota prot. n. 72455

