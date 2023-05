Lavoratori Asu e precariato, Catanzaro: “Governo affronti seriamente il problema”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Quella dei lavoratori Asu non è che l’ennesima prova di come il fallimentare governo Musumeci abbia lavorato solo per slogan e promesse non mantenute. La stabilizzazione dei lavoratori annunciata più volte in pompa magna dall’allora governatore si è risolta in un nulla di fatto. I 4000 lavoratori che da anni lavorano presso amministrazioni pubbliche e hanno sviluppato competenze ben più impegnative di quelle connesse al loro status giuridico e, soprattutto, al loro, purtroppo quasi irrilevante, compenso vedono sfumare l'obiettivo dell’impiego a tempo indeterminato. Ci auguriamo che adesso il governo decida di affrontare seriamente il fenomeno del precariato pubblico siciliano, con iniziative legislative sistemiche e strutturali e non invece episodiche e clientelari”.

Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars.