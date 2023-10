Spazzamento e lavaggio delle strade in città? Il Codacons: “Non è evento straordinario ma è previsto da contratto”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Agrigento è quella città dove il vice sindaco, anche assessore all’ecologia, una mattina si alza e fa passare come un evento il lavaggio delle strade principali cittadine (in questo caso via Atenea) che come da contratto dovrebbe essere svolto 1 volta al mese durante la stagione invernale e 2 volte al mese durante il periodo estivo,

Noi 2 anni fa abbiamo proposto a spese nostre la pubblicizzazione delle date con calendarizzazione divulgata tramite volantini e social ma nessuna risposta è arrivata dal Comune.

Ci rivolgiamo al sindaco: “Come mai in 3 anni non abbiamo mai visto il lavaggio di strade e spazzamento meccanizzato calendarizzato come da capitolato d’oneri dell’appalto? Dove sono finiti i soldi economizzati dalla mancata prestazione del servizio che ha ridotto la città ad una vera cloaca?”.