Maxi sbarco, Musumeci: "Conte convochi il Consiglio dei ministri, non costringete a proclamare scioperi"

"Avevamo chiesto a Roma di recuperare i mesi persi, senza nessuna programmazione. Avevamo chiesto un ponte aereo per dare un segnale forte, di presidiare il canale di Sicilia per impedire a questi squallidi mercanti di morte di continuare indisturbati. Mi rivolgo direttamente al presidente Conte. Lampedusa non ce la fa più. La Sicilia non può continuare a pagare l’indifferenza di Bruxelles e il silenzio di Roma. E ieri abbiamo anche sentito qualche irresponsabile pronunciare frasi incomprensibili come 'non esiste l’emergenza'. C’è una emergenza umanitaria e sanitaria. Lo dicono i numeri. Lo dicono i fatti". Lo ha scritto, sui social, il presidente della Regione Nello Musumeci in merito all'approdo di stanotte, a Lampedusa, di un peschereccio con a bordo 369 persone del Bangladesh e del Senegal.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non basta impugnare una ordinanza per negare la realtà. È tempo di decisioni forti. Presidente Conte, convochi il Consiglio dei ministri per affrontare l’emergenza di questi mesi, divenuta insopportabile in queste ore - ha aggiunto Musumeci - . Lo chiedo da presidente di una Regione che, come prevede lo Statuto, ha diritto di partecipare al Consiglio quando si affrontano decisioni che riguardano la mia isola. Lo chiedo con rispetto, ma con fermezza. Non costringete i lampedusani a scioperi e serrate - ha aggiunto Musumeci dopo che, stanotte, il sindaco Totò Martello s'è detto pronto a proclamare la mobilitazione - . È un luogo meraviglioso, non merita questo trattamento!".