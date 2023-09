Continuano gli sbarchi a Lampedusa, il sindaco Mannino: "Situazione insostenibile per l'isola"

"Da settimane continuo a dire che ormai si tratta di un fenomeno epocale, con numeri non più sostenibili per la nostra isola".

Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, in merito all'inferno sbarchi che si sta registrando sulla maggiore delle isole Pelagie: da mezzanotte ci sono stati 58 approdi.

"Oggi probabilmente arriveremo a 100 sbarchi, non sono più numeri sostenibili da quest'isola - ha sottolineato Mannino - . Serve che intervenga la Difesa. Faccio appello al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutto il governo italiano affinché si adottino provvedimenti di urgenza".

La macchina dell'accoglienza, nonostante la raffica di approdi autonomi e di soccorsi, funziona alla perfezione. A rilento, ma funziona, così come risponde alle esigenze il piano di trasferimento subito messo in atto dalla Prefettura di Agrigento.

"Non si era mai visto uno 'spettacolo' simile - ha concluso Mannino che è in costante contatto con Roma - con decine e decine di barchini scortati o agganciati dalle unità di soccorso davanti al porto. E con i tantissimi che sono riusciti ad arrivare direttamente a Cala Croce o alla Guitgia".