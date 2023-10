Rafforzamento dei controlli alle frontiere, Valenti: "Fotosegnalare i migranti anche sulle navi di linea"

Si potrà, e a seconda delle esigenze si dovrà, fotosegnalare e identificare i migranti anche sulle navi di linea. Lo ha reso noto, durante l'audizione alla commissione Affari costituzionali della Camera, il prefetto Valerio Valenti che è a capo del dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, nonché commissario delegato allo stato d'emergenza migranti. Una decisione che è stata presa nell'ambito del rafforzamento dei controlli alle frontiere e sui flussi migratori. E Lampedusa è la frontiera marittima d'Italia.

"Previsto con apparecchiature per il fotosegnalamento ed identificazione, di cui ci stiamo dotando le navi di linea, che si identifichi chi arrivi per ridurre a zero la possibilità che siano trasferite da Lampedusa alla terraferma persone di cui ignoriamo l'identità".