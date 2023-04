Patente di guida, anche a Lampedusa un'aula multimediale per i quiz: presentata interrogazione

Un'aula informatizzata per consentire ai cittadini residenti a Lampedusa di svolgere sulla maggiore delle Pelagie gli esami teorici a quiz per ottenere la patente.

A chiederlo in una interrogazione all'Assessorato regionale per le infrastrutture e la mobilità è la deputata Rosellina Marchetta

"I cittadini di Lampedusa e Linosa - dice - al fine di sostenere gli esami, sono stati costretti a recarsi ad Agrigento, anche più volte, e che lo spostamento, obbligato, oltre ad avere significativi costi in termini economici per il raggiungimento della sede d'esame, comporta, altresì, non indifferenti disagi principalmente nel periodo autunnale ed invernale a causa, molto spesso, delle condizioni meteorologiche avverse. Attualmente personale esaminatore della Motorizzazione Civile di Agrigento viene inviato in missione sull'isola, con cadenza bimestrale, per svolgere sedute di esami pratici di guida in conto privato - continua Marchetta - si potrebbero accorpare le sedute d'esame di teoria e guida così creando, nella medesima data, delle sedute miste, in conto privato ed in conto amministrazione, con conseguente riduzione dei costi a beneficio sia dell'Amministrazione che dei candidati".