Migranti, l'appello del vicesindaco di Lampedusa: "Ue ci ascolti e basta prese in giro"

"Siamo stati lasciati soli in tantissime situazioni. Oggi, voglio chiedere che le nostre istanze siano ascoltate in Europa visto che tra poco ci saranno le europee". E' l'appello lanciato dal vicesindaco di Lampedusa, Attilio Lucia, in un post-sfogo su Facebook dal titolo emblematico 'Lampedusa chiama Europa'. "L’immigrazione dovrebbe essere affrontata e gestita bene senza compromettere lo sviluppo e l’ambiente dell’isola - dice il leghista Lucia, che del contrasto all'immigrazione irregolare ha fatto una battaglia documentata da decine di video e post sui social -. I nostri pescatori giornalmente si imbattono a rischiare la vita mentre cercano di portare un pezzo di pane alla propria famiglia. Da vicesindaco chiedo che la mia comunità, la gente che amo, il mio popolo sia rispettato e che si possa definitamente far splendere le due isole in una direzione di sviluppo turistico-culturale e di pesca".

Ma un appello Lucia, "il vicesindaco del comune più a sud d’Europa ma al centro del Mediterraneo" lo rivolge anche ai propri concittadini, a cui chiede di "credere nelle istituzioni e di aiutarci per far crescere la comunità". "Io, da vicesindaco continuerò le mie battaglie anche con modi forti, se continueranno a prenderci in giro come hanno fatto negli ultimi 30 anni", conclude il segretario cittadino della Lega, ribadendo che "se le nostre istanze non verranno ascoltate e prese in considerazione farò e faremo delle azioni come eravamo abituati in passato, perché buoni sì, ma non permetto che la mia comunità sia calpestata". (ADNKRONOS)