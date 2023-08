Migranti, l'appello di Ida Carmina: "L'isola non può essere lasciata sola"

"Lampedusa non può essere lasciata sola, solidarietà al sindaco Filippo Mannino. Presto col comitato Schengen sarò sull'isola per vedere la situazione da vicino". Lo ha detto il deputato nazionale del Movimento cinque stelle Ida Carmina a proposito dell'emergenza legata ai numerosi sbarchi dei giorni scorsi.

La parlamentare e neo componente del comitato Schengen annuncia che prima possibile si recherà a Lampedusa "per toccare con mano l’emergenza che sta assumendo su quel lembo di terra. Oltre a cagionare un danno all’ isola di Lampedusa ed alle sue prospettive di sviluppo - si legge in una nota del suo ufficio stampa -, i numeri sono tali che la permanenza in condizioni di sovraffollamento costituisce un potenziale pericolo per l’ordine, la sicurezza e la salute pubblica".

Carmina prosegue: "Alla stessa stregua a Porto Empedocle, suo specchio riflesso, la situazione è gravissima: non esistono le condizioni per un’accoglienza che possa definirsi tale, non esiste una struttura idonea ma un piazzale in cui sostano esposti alle intemperie in condizioni inaccettabili centinaia, con punte di migliaia, di persone".