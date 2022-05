Verso le amministrative, il sindaco uscente Martello ci riprova e inaugura il comitato elettorale

Il sindaco in carica Salvatore Martello ci riprova e si candida per guidare per il secondo mandato di fila il Comune delle isole Pelagie.

Ieri pomeriggio in via Benedetto Croce, di fronte all’ufficio postale, è stato inaugurato il comitato elettorale della lista "La Scelta".

Oltre a Martello erano presenti pure i candidati al consiglio comunale del prossimo 12 giugno. "La vostra partecipazione - è stata la dichiarazione di Martello - è importante per poter condividere proposte ed idee: continuiamo, insieme, a far crescere le nostre isole e la nostra comunità".