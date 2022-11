E' un continuo arrivare di cadaveri, Mannino scrive al premier: "Abbiamo bisogno di aiuto"

"È un continuo ricevere chiamate da parte delle forze dell’ordine per informarmi che ci sono cadaveri. Mi sembra di assistere ad un bollettino di guerra e ciò che mi preoccupa è che stia diventando una quotidianità, nell’indifferenza dell’Europa. È duro lavorare in queste condizioni, innanzitutto umanamente e poi perché il nostro comune non può sopportare questo peso, anche per l’insufficienza di risorse umane, strumentali e finanziarie". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, che ha scritto al premier Giorgia Meloni e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere un incontro urgente.

"Vanno cercate soluzioni durature e fattibili alle problematiche che hanno ricaduta diretta su questo territorio - ha aggiunto Mannino - . Chiedo ascolto e solidarietà al governo centrale".