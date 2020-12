L'ultima notte dell'anno, l'appello di Gramaglia: "Serve un'ordinanza che vieti i botti"

"Stop ai botti di capodanno". A chiederlo è il capogruppo di Forza Italia Simone Gramaglia. L'agrigentino, con una nota stampa, ha lanciato un appello al sindaco, Franco Miccichè.

"Si formuli un'ordinanza per vietare su tutto il territorio comunale i botti di fine anno. La notte di capodanno è generalmente un momento di festa e gioia, celebrato come da tradizione con i fuochi d'artificio. È sempre più evidente -. dice Gramaglia - però quanto i botti provochino gravissimi danni agli animali, sia domestici che selvatici, e questa consapevolezza deve spingere il primo cittadino a prendere provvedimenti per tutelarli. Il Comune di Agrigento - conclude - si adegui alle ordinanze dei comuni più virtuosi d'Italia".