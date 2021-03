L'intimidazione al consigliere di Palma, il Pd: "Solidarietà e vicinanza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Circolo del Partito Democratico di Palma di Montechiaro, in persona del suo segretario, Mario Castronovo e il deputato regionale, On. Michele Catanzaro, esprimono incondizionata solidarietà ed umana vicinanza al Consigliere Comunale del comune agrigentino, Salvatore Malluzzo per il vile gesto intimidatorio subito.

"La lettera intimidatoria ricevuta nella giornata di ieri dal Consigliere Malluzzo rappresenta un fatto gravissimo che mortifica il vivere civile della nostra comunità e che non può restare sottaciuto" affermano il Segretario del circolo Mario Castronovo e i componenti del direttivo Ugo Farulla e Salvatore Manganello, i quali aggiungono "condanniamo con forza gesti simili, i quali mortificano il confronto e la discussione, che sono elementi basilari della vita democratica di una comunità. Le minacce e gli atti violenti vanno denunciati con la massima fermezza e senza tentennamenti.

Gli esponenti del PD locale così concludono "siamo certi che il consigliere Maluzzo non si farà minimamente intimidire dalla vigliaccheria di un gesto simile e maggiore sarà il suo impegno sul territorio”.