Ex stabilimento Italkali in stato di abbandono, Cambiano presenta interrogazione

Ex impianto Italkali di Casteltermini in stato di abbandono, il deputato regionale Angelo Cambiano presenta interrogazione.

"Con tale atto - dice una nota - si intende chiedere quali iniziative, gli Enti interpellati, intendono assumere al fine di garantire la bonifica e la messa in sicurezza del sito industriale, eventualmente diffidando i soggetti che dovessero risultare proprietari dell’area ad intervenire". Questo soprattutto in considerazione della presenza all'interno dell'area dell'impianto di amianto e rifiuti di ogni tipo.

"Tale fonte di pericolo per la salute pubblica - dice ancora Cambiano - è stata, negli anni, più volte attenzionato dall’Asp di Agrigento, dai tecnici dell’Arpa e del Comune di Casteltermini, risultando, in esito ai diversi sopralluoghi, la preoccupante presenza di liquidi non meglio identificati e di fibre di amianto aerodisperse".

Cambiano evidenzia inoltre come sia "particolarmente preoccupante l’incidenza delle patologie tumorali tra i Comuni di Casteltermini e Campofranco. Non bisogna inoltre dimenticare che a pochi metri da quel sito industriale dovrebbe prima o poi diventare attiva la miniera-museo Cozzo Disi, così come sono presenti attività economiche come piscine e ristoranti. Non è pertanto normale che gli organi competenti non abbiano ancora fatto nulla per bonificare un'area che rappresenta una vera e propria bomba a livello ambientale".