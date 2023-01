Poligono a Punta bianca, Italia viva lancia petizione: "Schifani, non concedere la proroga"

La Regione, nella persona del presidente Renato Schifani, non rinnovi la concessione all'Esercito italiano per svolgere le esercitazioni nell'area di Punta Bianca. A chiederlo, con una petizione popolare che può essere firmata on line è Italia Viva Sicilia.

A promuovere l'iniziativa, il responsabile regionale Ambiente, Claudio Lombardo, che è anche presidente dell'associazione Mareamico.

“La petizione - dice Lombardo - ha come obiettivo quello di bloccare le esercitazioni militari effettuate in quelle aree, utilizzate come poligono di tiro. Jeep, uomini e blindati scorrazzano in lungo e largo per tutta l'area, sparando sulle sagome e trovando il mare come recettore finale delle ogive inquinanti. Tutto questo continua a svolgersi nonostante l’area sia confinante con l’appena istituita riserva orientata di Punta bianca e scoglio patella. Legittimo che le Forze Armate si esercitino- in aree diverse- ma la tutela dei luoghi non è assolutamente conciliabile con le esercitazioni militari, che disturbano l’avifauna ed inquinano con i metalli pesanti il terreno ed il mare prospiciente".

La convenzione vigente, della durata di cinque anni, scadrà il prossimo 31 luglio. Da tempo Agrigentonotizie evidenzia come - nonostante gli annunci trionfalistici di alcuni - le esercitazioni non si siano nei fatti mai interrotte, ma, semmai, abbiano avuto un rallentamento. C'era persino chi, quando il Comune di Agrigento diffuse i calendari per le attività nel poligono, parlò di "fake news".

Oggi invece è chiaro che l'esercito è pienamente operativo e autorizzato a continuare a esercitarsi a Drasi. E, con o senza post sui social, questo è l'unico fatto concreto.

Link per firmare la petizione.