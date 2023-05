Italia Viva, Fabrizia Napoli nominata coordinatrice cittadina

E’ Fabrizia Napoli la neo coordinatrice di Italia Viva ad Agrigento, nominata su indicazione del Parlamentare nazionale, Davide Faraone, sentiti i coordinatori provinciali Cristina Scaccia e Michele Termini.

Si struttura in città il partito, c’è un forte entusiasmo anche grazie ai risultati delle ultime amministrative. Napoli è docente ad Agrigento, ha passione politica e ha deciso di spendersi in prima persona per i riformisti.

“La mia è una scelta ragionata,- dice la Napoli - è il tempo di spendersi e di rilanciare un progetto che mette al centro le persone e i progetti, la buona politica che è essenzialmente pragmatismo. Sono lieta di dare il mio contribuito, non facendo mai mancare l’ascolto e il dialogo, elementi fondanti di un partito e di un percorso che avvieremo”.