Italia Viva, Claudio Lombardo nominato responsabile regionale Ambiente

Faraone: "Claudio e Giancarlo ci daranno una mano per rafforzare il partito in Sicilia”

Davide Faraone procede in Sicilia con la riorganizzazione di Italia Viva. Claudio Lombardo, medico e responsabile dell'associazione per ambientalista MareAmico, è fra i designati quale responsabile regionale Ambiente per IV Sicilia. Lombardo è da sempre impegnato - come sanno tutti gli agrigentini - in azioni di contrasto all’abbandono in natura e in mare dei rifiuti, sul fronte della lotta all’erosione delle coste, esperto di sviluppo del territorio e di tutela ambientale.

Fra i nominati - quale responsabile regionale - anche Giancarlo Garozzo, già sindaco di Siracusa e da sempre impegnato sui temi della legalità. “Claudio e Giancarlo sono due ottime persone, competenti ed in gamba. Ci daranno una mano per rafforzare Italia Viva in Sicilia” - ha dichiarato Davide Faraone Presidente dei Senatori di IV e coordinatore siciliano.