Italexit, Bonvissuto nominata responsabile del dipartimento turistico

Giusi Bonvissuto, operatrice del settore turistico da oltre 10 anni nella città di Agrigento, riceve da Italexit Sicilia l’incarico di responsabile del dipartimento turistico regionale del partito.

“Sono lieta - commenta - di far parte di “Italexit- No Europa per L’Italia” e ringrazio il senatore Gianluigi Paragone e la dirigenza regionale per la fiducia e per l’incarico propostomi, che ho accettato responsabilmente e con entusiasmo. Appartenendo alla grande famiglia del settore turistico da oltre 10 anni, metterò a disposizione tutta l’esperienza maturata con l’intento di poter apportare il mio contributo e fare del mio meglio per rappresentare tutti gli operatori turistici".

Bonvissuto aggiunge: "Mi piacerebbe interfacciarmi personalmente con tutti coloro i quali vorranno segnalare situazioni problematiche che interessano il mercato turistico siciliano affinché si possano trovare e proporre le opportune soluzioni, scrivendo alla casella e-mail italexit.sicilia.turismo@gmail.com".