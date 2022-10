L’istituto musicale Toscanini diventa Conservatorio di Stato, Carmelo Pace: “Un risultato straordinario”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"La firma del decreto di statalizzazione dell'Istituto Superiore di studi musicali Arturo Toscanini, che da oggi diventa Conservatorio di musica di Stato, è un'ottima notizia per studentesse e studenti, per la città di Ribera e la provincia di Agrigento, per l'intero sistema nazionale di Istruzione". Lo dichiara Carmelo Pace, deputato regionale della Dc.

"Anni di impegno politico e di iniziative territoriali, unitamente a scelte amministrative coraggiose, hanno finalmente prodotto lo straordinario risultato di oggi. Dalla paventata chiusura e soppressione, alla statalizzazione è stato un viaggio lunghissimo e tortuoso che ci ha visti uniti e determinati al raggiungimento di questo straordinario obiettivo. I risultati - prosegue - non si ottengono casualmente ma soltanto se cercati e voluti, assumendosi responsabilità di scelte criticate e impopolari. Questo prestigioso traguardo, raggiunto grazie a un prezioso gioco di squadra, rappresenta un motivo d'orgoglio per chi ha profuso energie e impegno a sostegno della causa e, soprattutto, non ha mai smesso di crederci".