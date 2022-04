Investimenti nei Comuni, la provincia ottiene oltre 9 milioni: ecco in quali paesi

I Comuni di Agrigento e provincia Agrigento ottengono 9 milioni 926 mila euro di cui 2,4 erogabili.

Sono circa 105 i milioni di euro stanziati per gli investimenti dei 391 Comuni siciliani, di cui 26 milioni immediatamente assegnati ed erogabili. È stato pubblicato il decreto a firma congiunta dell'assessorato regionale della Funzione pubblica e autonomie locali e dell'Economia relativo al riparto del Fondo investimenti per il 2022. Alla luce del regime di esercizio provvisorio del bilancio, infatti, al momento è possibile impegnare esclusivamente i quattro dodicesimi della dotazione complessiva. Soltanto in seguito all'approvazione del bilancio per il triennio 2022/2024 si potrà provvedere alle successive assegnazioni ed erogazioni, tenendo conto della spesa autorizzata in sede di manovra finanziaria.

2Si tratta di un contributo importante - sottolinea l'assessore Zambuto - specialmente adesso, dopo quasi due anni di pandemia che hanno prodotto gravi difficoltà finanziarie a tutti gli enti locali. La Regione si dimostra, ancora una volta, al fianco dei Comuni siciliani". "Solo gli investimenti possono restituire futuro alla Sicilia e ai suoi Comuni e su questo ha puntato il governo Musumeci, promuovendo la riqualificazione della spesa!, aggiunge l'assessore Armao.