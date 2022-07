Troppi decessi per tumore a Montallegro, Sodano: "Va fatta un'indagine epidemiologica"

"Rispetto ai dati emersi sul preoccupante numero di morti per patologie tumorali a Montallegro, ho presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro della Salute e al Ministro della Transazione ecologica, per chiedere di avviare immediatamente un'indagine epidemiologica per 'approfondire le cause dell'aumento del numero di decessi per malattie tumorali registrate negli ultimi anni'".

A dirlo, in una nota, è il deputato del Gruppo Misto Michele Sodano. Tutto parte, come noto, da uno studio realizzato dal Comune di Montallegro - su stimolo della locale Pro Loco - che avrebbe rilevato un numero anomalo di decessi per malattie tumorali in quel territorio che si trova a pochi chilometri da una discarica.

"Il silenzio e la mancanza di azione da parte degli enti regionali è semplicemente preoccupante - dice Sodano -, anche di fronte alle allarmanti statistiche che raccontano di un territorio in cui non sono mai state rispettate le minime tutele ambientali. Oltre alle attività che verranno svolte dai Ministeri interrogati, è necessario che la politica locale non abbia paura di lottare contro le ecomafie e cominci a spendersi concretamente per la tutela della salute e dell'ecosistema".