Passaggio di consegne in Municipio, il sindaco Calogero Martello indossa la fascia tricolore

Passaggio di consegne oggi al Comune di Porto Empedocle tra il sindaco uscente Ida Carmina e il neo primo cittadino Calogero Martello al quale è stata “ceduta” la fascia tricolore.

“Sarò il sindaco di tutti, questa carica mi è stata affidata per essere gestita con responsabilità e per restituire agli empedoclini una città migliore”, queste sono state le parole del neo sindaco subito dopo l'insediamento in Municipio. Una commossa Ida Carmina ha, invece, ringraziato il personale del Comune e augurato un buon lavoro al suo successore.